Плант потерпел сенсационное поражение, потеряв временный титул

Временный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе американец Калеб Плант (23-3, 14 КО) сенсационно уступил по очкам в бою против мексиканца Хосе Армандо Ресендиса (16-2, 11 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 июня, на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании PBC.

Источник: Getty Images

После не особо активных стартовых отрезков с третьего раунда Ресендис начал перехватывать инициативу и доставлять все больше проблем фавориту противостояния. В шестой трехминутке мексиканец потряс Планта, попытался добить а временному чемпиону пришлось спасаться в клинче.

Resendiz has his best round of the fight after landing a short right hand a a left hook that wobbles Plant at the end of RD6.



Watch #PlantResendez LIVE NOW on @PrimeVideo! pic.twitter.com/xSKjrWoV5d — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 1, 2025

После экватора боя Ресендис продолжал действовать более активно, выглядел предпочтительнее и доносил больше точных ударов, сумев разбить лицо оппоненту.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого победа раздельным решением досталась Ресендису. Счет судей: 116-112 Ресендис, 115-113 Плант, 116-112 Ресендис. Мексиканец отобрал у американца временный титул WBA.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием боксерских поединков.

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