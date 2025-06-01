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Плант потерпел сенсационное поражение, потеряв временный титул

Мексиканцу Ресендису удалось апсетнуть американского фаворита поединка.
Вчера, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Ресендис одолел Планта / Getty Images
Ресендис одолел Планта / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе американец Калеб Плант (23-3, 14 КО) сенсационно уступил по очкам в бою против мексиканца Хосе Армандо Ресендиса (16-2, 11 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 июня, на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании PBC.

Источник: Getty Images

После не особо активных стартовых отрезков с третьего раунда Ресендис начал перехватывать инициативу и доставлять все больше проблем фавориту противостояния. В шестой трехминутке мексиканец потряс Планта, попытался добить а временному чемпиону пришлось спасаться в клинче.

После экватора боя Ресендис продолжал действовать более активно, выглядел предпочтительнее и доносил больше точных ударов, сумев разбить лицо оппоненту.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого победа раздельным решением досталась Ресендису. Счет судей: 116-112 Ресендис, 115-113 Плант, 116-112 Ресендис. Мексиканец отобрал у американца временный титул WBA.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием боксерских поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Калеб Плант

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