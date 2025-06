Плант потерпел сенсационное поражение, потеряв временный титул

Временный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе американец Калеб Плант (23-3, 14 КО) сенсационно уступил по очкам в бою против мексиканца Хосе Армандо Ресендиса (16-2, 11 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 июня, на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании PBC.

После не особо активных стартовых отрезков с третьего раунда Ресендис начал перехватывать инициативу и доставлять все больше проблем фавориту противостояния. В шестой трехминутке мексиканец потряс Планта, попытался добить а временному чемпиону пришлось спасаться в клинче.

Resendiz has his best round of the fight after landing a short right hand a a left hook that wobbles Plant at the end of RD6.



Watch #PlantResendez LIVE NOW on @PrimeVideo! pic.twitter.com/xSKjrWoV5d