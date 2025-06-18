Известный боксер признался, что страдает биполярным расстройством и алкоголизмом
Райан Гарсия сделал громкое заявление.
Известный американский боксер Райан Гарсия сделал сенсационное признание относительно своего психического состояния.
Спортсмен заявил, что страдает биполярным расстройством личности и алкоголизмом, но надеется побороть свои проблемы.
"Мы должны понимать, что бокс - это спорт не для слабых. Я уже год страдаю алкоголизмом и биполярным расстройством личности.
Я не волнуюсь из-за осуждения. Я смогу вернуться и доказать, что любую проблему можно преодолеть.
Бог со мной!", - написал Гарсия.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усика с Дюбуа.
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