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"Я бы посмотрел на это": Усик оценил вероятность боя Фьюри - Джошуа

Украинский чемпион уверен, что Тайсон еще вернется в ринг.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о возможном бое между его бывшими соперниками, экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уверен, что "Цыганский король" еще возобновит карьеру и они могли бы устроить с Эй Джеем интересный поединок, но фаворита в британском противостоянии не видит.

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"Мне это было бы интересно. Я бы посмотрел этот бой, потому что Энтони и Тайсон - это большие звезды в Великобритании и во всем мире. Я бы посмотрел на это.

Я думаю, что Фьюри не завязал. Тайсон - сумасшедший парень. Кто победит? Не знаю, 50 на 50", - сказал Усик в интервью Карлу Фрочу.

Ранее промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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