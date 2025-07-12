"Ухвачусь за шанс обеими руками": Паркер вызвался на бой с Джошуа

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер предложил себя экс-чемпиону Энтони Джошуа в качестве соперника.

Новозеландский боксер заявил, что хотел бы получить реванш с британцем, от которого потерпел поражение в 2018 году.

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"Больше всего я хотел бы отомстить Джошуа за поражение, потому что в 2018 году я был совсем другим бойцом, чем сейчас, и Эй Джей был другим. Он был символом бокса, к нему было приковано внимание, и я хотел бы взять реванш за то поражение. Я был бы рад возможности подраться с Джошуа.

Насколько я понимаю, он перенес операцию и надеется вернуться, так что если появится такой шанс, я ухвачусь за него обеими руками, и это будет отличный бой. Если он все еще мотивирован и увлечен боксом, ему стоит продолжать. Если он этого хочет. Он еще многое может дать", - приводит слова Паркера Seconds Out.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, когда тот проведет следующий бой.

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