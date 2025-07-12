"Турки этим занимается": Менеджер Фьюри подтвердил готовность устроить бой с Джошуа

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера заявил, что переговоры об этом поединке ведутся и они желают его организовать.

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"Мы уже вели переговоры с Турки Аль аш-Шейхом. Турки этим занимается. Он хочет свое следующее большое событие, и давайте сделаем это правильно. Это самый большой, самый большой бой в мире.

Поединок Джошуа - Фьюри - это самый большой бой в мире. Лично я хотел бы, чтобы он сначала встретился с Александром Усиком, а потом с Энтони. Но может быть и наоборот - сначала с Джошуа, а потом с Усиком. Не знаю, обсуждались ли эти детали, но он готов снова выходить на ринг", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком.

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