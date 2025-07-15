Спаринг-партнер Усика спрогнозировал результат реванша против Дюбуа
Кассиус Чейни считает, что у Даниэля есть шансы против Александра.
Спаринг-партнер Александра Усика Кассиус Чейни сделал прогноз на бой украинца против Даниэля Дюбуа.
Чейни заявил, что британский боксер может победить Усика по очкам.
"Дюбуа в отличной форме, у него есть все шансы победить по очкам. Не думаю, что он сможет победить досрочно.
Возможно, бой закончится ничьей. Даниэль знает, что этот момент очень важен для него, и возраст не играет в этом роли.
Усик имеет достаточно опыта, чтобы избегать опасных ударов, но Даниэль - в огне", - заявил Кассиус.
Напомним, ранее сообщалось, что промоутер Дюбуа назвал количество билетов, которые было продано на бой с Усиком.
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