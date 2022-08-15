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"Это звучит дико": Джошуа - о своей тактике в первом бою с Усиком

Британец решил померяться мастерством с украинцем.
Вчера, 10:20
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжеловес весе Энтони Джошуа поделился воспоминаниями о первом поединке против Александра Усика.

По словам британца, он хотел перебоксировать украинца, а не нокаутировать его.

"Это звучит дико, но я не буду врать. Я не стремился потрясти его, донести сокрушительные удары. Моей целью было пройти все 12 раундов и доказать, что я могу боксировать так же, как и он. Я хотел доносить удары, за которые дают очки. Но я тренировался достаточно слабо, чтобы провести 12-раундовый бой в нужном темпе. У меня не было правильного настроя - выйти и размазать его. Очевидно, что в этот раз мне нужно использовать габариты и мощь, не так ли? Но проще сказать, чем сделать".

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Джошуа также выделил левую руку украинского боксера.

"Тренировочные лагеря очень сложные, изнурительные и утомительные для мозга. Мне нужно улучшить кондиции. Мне нужно внести коррективы, чтобы справиться с левшой, потому что для меня леворукие бойцы - это кошмар. Я клянусь, что если бы Александр не был левшой, то я бы его побил. Даю сто процентов", - приводит слова британца Daily Mail.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика восхитился формой Александра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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