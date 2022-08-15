Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция открытой тренировки

Следите за событиями тренировочного процесса в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Накануне титульного поединка боксеры проведут открытые тренировки.

Читай также: Кубрат Пулев: Уверен тогда и уверен сейчас – Усик снова побьет Джошуа

Тренировочные занятия Усика и Джошуа пройдут в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Мероприятие состоится во вторник, 16 августа. Начало - в 17:00 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция открытой тренировки боксеров:

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Стоит отметить, что в среду, 17 августа, состоится финальная пресс-конференция боксеров. На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция мероприятия.