Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN
Украинский и британский боксеры 20 августа встретятся в повторном поединке.
Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сразится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.
Второй поединок Усик - Джошуа состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
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Накануне боя стриминговый сервис DAZN, который будет транслировать поединок в более чем 190 странах мира, кроме Великобритании, Ирландии и Украины, представил яркий проморолик будущей схватки.
Under The Spotlight 🍿@usykaa vs. @anthonyjoshua II goes down LIVE on DAZN, Aug. 20 #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/iTYwsgkcLw— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 14, 2022
Напомним, что на ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.