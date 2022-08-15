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Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN

Украинский и британский боксеры 20 августа встретятся в повторном поединке.
Вчера, 16:57
Усик - Джошуа / DAZN
Усик - Джошуа / DAZN
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сразится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Второй поединок Усик - Джошуа состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. 

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Накануне боя стриминговый сервис DAZN, который будет транслировать поединок в более чем 190 странах мира, кроме Великобритании, Ирландии и Украины, представил яркий проморолик будущей схватки.

Напомним, что на ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик DAZN
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