Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN

Украинский и британский боксеры 20 августа встретятся в повторном поединке.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сразится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Второй поединок Усик - Джошуа состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

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Накануне боя стриминговый сервис DAZN, который будет транслировать поединок в более чем 190 странах мира, кроме Великобритании, Ирландии и Украины, представил яркий проморолик будущей схватки.

Напомним, что на ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.