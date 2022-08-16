Усик рассказал, сколько весит перед реваншем с Джошуа

Украинский чемпион сообщил, как подготовился к повторному поединку с британцем.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий реванш с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, сообщив в частности, сколько весит перед боем.

"У меня все хорошо, очень хорошо. Я здесь, в субботу состоится поединок. Я очень рад. Сколько я сейчас вешу? Думаю, больше сотки.

Не знаю, будет ли более агрессивным Джошуа. Буду ли я более агрессивным? Вы увидите это в субботу.

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На данный момент Джошуа на первом месте среди моих соперников, потому что у меня в субботу с ним поединок. Он олимпийский чемпион, чемпион мира в профессионалах", - сказал Усик в комментарии iD Boxing.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.