Красюк: Никогда не видел Усика более решительным, чем сейчас

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о состоянии своего клиента перед реваншем с Энтони Джошуа.

"Мы смотрим его недавно выложенные видео и понимаем, что он похож на киборга. Он прошел через ад за последние три месяца. И это не убило его, а сделало еще сильнее. Я никогда не видел его более решительным, чем сейчас.

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Немногие чемпионы в мире могут поделиться опытом прохождения войны и последующим выходом на ринг, чтобы защитить титулы в супертяжелом весе. Это было исключительно сложное задание. Но он, кажется, прошел его правильно", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.