Джошуа: Я не хочу возвращаться в Лондон без поясов
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от будущего реванша против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.
По словам британского боксера, он хочет вернуть потерянные в первом бою титулы.
"Я многое изменил - лагерь, места тренировок, есть изменения в команде. Для этого потребовалось определенное время, однако я смог быстро восстановиться. Думаю, что в субботу вы сможете увидеть то, над чем мы работали последние десять месяцев.
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Нужно думать о победе, отказываться от мысли быть побежденным. К бою нужно подойти с мыслью о победе. Я не хочу возвращаться в Лондон без поясов. Я говорил, что пояса ничего не значат, однако в глубине души понимаю, что они имеют определенную ценность. Я хочу победить. Я верю, что все свершится", - приводит слова Джошуа Sky Sports.
Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.