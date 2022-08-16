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Джошуа: Я не хочу возвращаться в Лондон без поясов

Британский боксер настраивается на победу в реванше с Усиком.
Вчера, 09:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от будущего реванша против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он хочет вернуть потерянные в первом бою титулы.

"Я многое изменил - лагерь, места тренировок, есть изменения в команде. Для этого потребовалось определенное время, однако я смог быстро восстановиться. Думаю, что в субботу вы сможете увидеть то, над чем мы работали последние десять месяцев.

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Нужно думать о победе, отказываться от мысли быть побежденным. К бою нужно подойти с мыслью о победе. Я не хочу возвращаться в Лондон без поясов. Я говорил, что пояса ничего не значат, однако в глубине души понимаю, что они имеют определенную ценность. Я хочу победить. Я верю, что все свершится", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик
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