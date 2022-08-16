Промоутер Усика: Если Джошуа снова проиграет, это может означать конец его карьеры

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о будущем реванше с Энтони Джошуа.

"Многие говорят, что Джошуа слаб, но это не так. Он гораздо сильнее, чем кто-либо может ожидать.

Я думаю, что этот поединок будет отличаться от первого. Джошуа будет гораздо более решительным. Если он снова проиграет Усику, это может означать конец его карьеры. Я не утверждаю, что это произойдет, но это может быть.

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Потому он воспринимает этот бой очень серьезно. Он меняет тренера, меняет отношение, меняет подход, тренируется. Но Усик - особый боец. Один на миллион.

На самом деле, ты не можешь подготовиться к бою с Усиком. Вы должны быть воином на войне, тогда у вас есть небольшой шанс одержать победу. Но Усик выполняет свою работу должным образом", - приводит слова Красюка Boxing Scene.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.