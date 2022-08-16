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Усик: Хочу помочь своему народу и своей стране

Украинский чемпион рассказал о своем благотворительном фонде.
Вчера, 14:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик перед реваншем с Энтони Джошуа рассказал, как его благотворительный фонд помогает украинцам во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

"Это важно, потому что идет война, и мы должны помогать людям. Если им нужна еда, мы снабжаем их ею. Если им еще что-то нужно, мы должны помочь им. Это то, что происходит в наших сердцах и наша задача - сохранять позитив и поддерживать позитив других людей.

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У меня есть группа людей, которые упорно трудятся, чтобы найти нуждающиеся семьи. Возможно, им нужен какой-то дом, чтобы жить, немного еды, чтобы прокормить свои семьи, возможно, немного денег, чтобы потратить на свои семьи. Они ищут этих людей, анализируют их потребности и помогают удовлетворить их. Это то, что они делают каждый день, и это то, что будет делаться в будущем, потому что это действительно миссия фонда.

Я хочу помочь своему народу и своей стране, и субботний вечер станет для них маленьким, а, может быть, большим праздником. Я сделаю все возможное, чтобы выступить лучшим образом", - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, что во время трансляции второго боя с Джошуа будет проводиться сбор средств на благотворительность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик война с россией
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