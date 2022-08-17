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"Я не Ванга": Усик - о своем реванше с Джошуа

Украинец поделился ожиданиями от поединка с британцем.
Сегодня, 09:29
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, он догадывается, каким будет британец в реванше.

"Я примерно понимаю, что будет делать Джошуа, но не могу сейчас сказать, о чем я знаю, потому что он может посмотреть и сказать: "Ага, я буду делать иначе". У меня еще есть немного времени, но уже все - сейчас медиа и все такое. Я много сделал. Мы сделали много работы, так что в субботу в бой".

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Усик также отказался делать прогноз на поединок, ведь не умеет предсказывать будущее.

"Блин, я же не Ванга. Знаете, кто это? Погуглите", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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