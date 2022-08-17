Уайт предсказал победителя реванша Усик - Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о реванше боксеров.

По словам британца, Джошуа не был агрессивным в первом поединке против украинца.

"Когда мы дрались с Джошуа, а мы провели два боя, то между нами была агрессия. Вот в чем заключается разница между нашим противостоянием и его боем с Усиком. В том поединке не было агрессии. Джошуа пытался перебоксировать человека, который занимается боксом 25-30 лет. Я верю, что если Энтони снова применит агрессию, которая была у него против меня, то он выступит намного лучше. Возможно, тогда в этот раз он побьет и нокаутирует Усик".

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Уайт заявил, что верит в победу соотечественника в реванше с Усиком.

"Я думаю, что команда Джошуа попытается вернуть его к этому. Я ставил на Эй Джея в первом бою и сделаю это снова", - сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.