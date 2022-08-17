Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Украинец подошел к бою с Энтони Джошуа в солидной форме.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

В преддверии реванша украинский боксер провел открытую тренировку, на которой показал свои физические способности.

Читай также: Джошуа боявся, що Усик його нокаутує: Отто Валлін - про майбутній бій

Усик удивил всех присутствующих скоростью во время исполнения трюка с монетами. Украинец одной рукой подбросил четыре монеты, а затем поймал их.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Отметим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.