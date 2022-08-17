Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Боксеры пройдут традиционную церемонию взвешивания накануне боя.
В субботу, 20 августа, состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Накануне поединка, 19 августа, состоится традиционная церемония взвешивания участников вечера бокса от компании Matchroom Boxing.
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Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция церемонии взвешивания:
Отметим, что в первом поединке, который прошел в сентябре прошлого года, украинец был легче почти на 9 кг, однако это не помешало ему выиграть бой.
Напомним, реванш Усик - Джошуа пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.