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Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Боксеры пройдут традиционную церемонию взвешивания накануне боя.
Сегодня, 11:22
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
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В субботу, 20 августа, состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Накануне поединка, 19 августа, состоится традиционная церемония взвешивания участников вечера бокса от компании Matchroom Boxing.

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Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция церемонии взвешивания:

Отметим, что в первом поединке, который прошел в сентябре прошлого года, украинец был легче почти на 9 кг, однако это не помешало ему выиграть бой.

Напомним, реванш Усик - Джошуа пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс взвешивание реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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