Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания

В субботу, 20 августа, состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Накануне поединка, 19 августа, состоится традиционная церемония взвешивания участников вечера бокса от компании Matchroom Boxing.

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Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция церемонии взвешивания:

Отметим, что в первом поединке, который прошел в сентябре прошлого года, украинец был легче почти на 9 кг, однако это не помешало ему выиграть бой.

Напомним, реванш Усик - Джошуа пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.