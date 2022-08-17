Джошуа: Это бой, в котором я должен победить

Британец считает, что у него нет права на ошибку - он не может позволить себе снова проиграть Усику.

В среду, 17 августа, состоялась пресс-конференция участников титульного боя, в котором сойдутся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик и претендент на пояса Энтони Джошуа.

Общаясь с прессой британский боксер заявил, что он не может позволить себе проиграть этот поединок.

"Все очень просто - это бой, который нужно выиграть", - цитирует Джошуа Sky Sports. "Мне нравится давление. Это было тяжело (говоря о подготовке). Теперь нужно просто выполнить свою работу: доверять инстинктам, оставаться сосредоточенным, выполнять работу и, дай Бог, победить".

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Для него главное - это сама победа, а не пояса.

"Все дело в соревновательности. У меня есть цели, которые я хочу достичь на ринге в ту ночь. Это соревнование с самим собой. Да, пояса что-то значат, но они лишь являются концом цели. Я не собираюсь пропускать сам процесс - я должен на нем сконцентрироваться".

В свою очередь Александр Усик заявил, что он и Джошуа были рождены для того, чтобы бороться за пояса, их жизни - это соревнования.

Напомним, что бой Александр Усик - Энтони Джошуа состоится в субботу, 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). На кону, помимо поясов украинца, будет также стоять пояс журнала The Ring.