"Я не люблю пи**унов": Редкач высмеял образ Усика перед реваншем с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Накануне поединка боксеры приняли участие в пресс-конференции, на которой поделились ожиданиями от поединка.

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Александр Усик появился на мероприятии в образе казака, однако данный имидж понравился не всем.

Украинский боксер Иван Редкач раскритиковал образ Усика на пресс-конференции. Он назвал Александра клоуном.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Ранее сообщалось, что Усик спел патриотическую песню на пресс-конференции перед реваншем с Джошуа.