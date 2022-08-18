iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не люблю пи**унов": Редкач высмеял образ Усика перед реваншем с Джошуа

Одиозный боксер продолжает критиковать украинского чемпиона.
Сегодня, 09:06
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Накануне поединка боксеры приняли участие в пресс-конференции, на которой поделились ожиданиями от поединка.

Читай также: Все заради України та мрії: як Усик підійшов до реваншу з Джошуа

Александр Усик появился на мероприятии в образе казака, однако данный имидж понравился не всем.

Украинский боксер Иван Редкач раскритиковал образ Усика на пресс-конференции. Он назвал Александра клоуном.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Ранее сообщалось, что Усик спел патриотическую песню на пресс-конференции перед реваншем с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик Иван Редкач образ
0 0 0

Статьи по теме

Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут
Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча
Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:38
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Бокс13:18
Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут
Олимпийские виды12:42
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
Европа12:40
ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Лига Европы12:34
Днепр-1 - АЕК Ларнака: видео онлайн-трансляция матча
Бокс12:19
Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику
Лига Чемпионов11:58
Защитник Бенфики - о противостоянии с Динамо: Знаем, что работа еще не завершена
Европа11:31
Приятное восстановление: Травмированный Ибрагимович похвастался отдыхом на роскошной яхте
Бокс10:58
Усик - Джошуа: коэффициент на украинца "просел"
Лига Чемпионов10:57
Нападающий Бенфики: Мы играли хорошо, могли забить Динамо больше голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK