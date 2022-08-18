Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут

Бывший чемпион Энтони Джошуа перед реваншем с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком высказался о наборе веса украинцем, который, по слухам, стал тяжелее на 15 килограмм.

Также британский боксер выразил уверенность, что полностью готов к повторному бою с украинским чемпионом.

"Это большой вес. Я не могу сказать, почему он это сделал. Если бы я набирал 15 килограмм, то потому, что чувствовал бы себя недостаточно большим в весе. Супертяжеловес может набирать сколько угодно, и Усик решил прибавить в весе. Я бы сделал это по этой причине.

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Вторая причина - удары были бы тяжелее, если бы прибавил такой вес. Я бы мог лучше справиться с соперниками, потому что в предыдущем поединке в супертяжелом весе не чувствовал себя достаточно сильным.

Причин может быть море, только Усик способен ответить на эти вопросы. Ты не проводишь много времени в комнате с весами. Как бы ты ни тренировался, твое тело адаптируется к этому. Так что, вероятно, это произошло естественным путем.

Я верю, что я готов. Я верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут. Я верю, что моя мощь не исчезнет. Я готов выступать и устроить жесткое сражение. Я не хочу давать прогнозы, а просто говорю, что готов", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.