Красюк: Джошуа может потерять все, для него реванш с Усиком - сделай или умри

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от будущем реванше с Энтони Джошуа.

"Сейчас разница в том, что у Джошуа не будет второго шанса. Это и есть его второй шанс. Он многое может потерять. Собственно говоря, Джошуа может потерять все, так что для него этот бой - сделай или умри. Он будет использовать всю свою брутальную мощь, все свои кондиции, все сильные стороны, чтобы уничтожить Александра Усика.

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Усику придется пройти через ад в первой половине боя, вероятно в первых шести-семи раундах. Ему нужно выстоять, придерживаться своего плана на бой и сделать свою работу. Необходимо реализовать план, который Усик разработал вместе со своей командой.

Я верю, что Джошуа будет усердно пытаться победить Усика в первых шести раундах. Не уверен, что у него получится, но нет никаких сомнений, что он попытается это сделать", - сказал Красюк в комментарии Boxing UK.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.