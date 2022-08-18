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Холифилд: Джошуа должен учиться на своих ошибках

Легендарный боксер подсказал британцу, как действовать в реванше с Усиком.
Вчера, 16:58
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился мыслями о том, как Энтони Джошуа противостоять в реванше обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

"Джошуа должен учиться на своих ошибках. Посмотреть, что он сделал не так, и исправить это. Но он также не должен полагаться на голоса со стороны. Все ему советуют быть с Усиком более агрессивным. Но это совсем не просто. Одно дело советовать, другое - выйти в ринг и заставить соперника плясать под твою дудку.

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Я помню, когда Энтони дрался с Владимиром Кличко, он увидел меня, подошел и попросил совет. Я сказал: "Будь первым". Он был первым в ринге и выиграл тот бой", - приводит слова Холифилда Boxing Scene.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке в сентябре 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Эвандер Холифилд
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