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Усик появился на взвешивание перед реваншем с Джошуа в национальном костюме

Украинец и его оппонент прошли последнюю проверку накануне поединка.
Сегодня, 15:25
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
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Александр Усик и Энтони Джошуа провели взвешивание и дуэль взглядов.

Украинский боксер вновь решил воспользоваться случаем и продемонстрировать свой патриотизм.

Усик появился на взвешивании в вышиванке и красных шароварах.

Ранее спортсмен по окончанию совместной со своим оппонентом пресс-конференции cпел патриотическую песню.

Напомним, бой Усик - Джошуа пройдет 20 августа в Джидде. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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