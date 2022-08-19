Усик появился на взвешивание перед реваншем с Джошуа в национальном костюме
Украинец и его оппонент прошли последнюю проверку накануне поединка.
Александр Усик и Энтони Джошуа провели взвешивание и дуэль взглядов.
Украинский боксер вновь решил воспользоваться случаем и продемонстрировать свой патриотизм.
Усик появился на взвешивании в вышиванке и красных шароварах.
Oleksandr Usyk’s outfit for the Anthony Joshua rematch weigh-in… pic.twitter.com/aeU1poUggr— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 19, 2022
Ранее спортсмен по окончанию совместной со своим оппонентом пресс-конференции cпел патриотическую песню.
Напомним, бой Усик - Джошуа пройдет 20 августа в Джидде. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.