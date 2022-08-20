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Стало известно, кто рассудит Усика и Джошуа в реванше

Украинский и британский бойцы сойдутся в ринге 20 августа в Саудовской Аравии.
Сегодня, 00:20
Усик и Джошуа проведут реванш / Getty Images
Усик и Джошуа проведут реванш / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Второй бой между украинцем и британцем состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

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Накануне поединка стало известно, кто рассудит Усика и Джошуа в реванше.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, рефери в ринге будет представитель Пуэрто-Рико Луис Пабон.

Судейским подсчетом займутся украинец Виктор Фесечко, британец Стив Грей и американец Гленн Фельдман.

Ранее Александр Усик и Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания, по итогам которой британский боксер перевесил украинца более чем на 10 кг.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик
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