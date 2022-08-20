Стало известно, кто рассудит Усика и Джошуа в реванше
Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.
Второй бой между украинцем и британцем состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
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Накануне поединка стало известно, кто рассудит Усика и Джошуа в реванше.
Как сообщает журналист Майкл Бенсон, рефери в ринге будет представитель Пуэрто-Рико Луис Пабон.
Судейским подсчетом займутся украинец Виктор Фесечко, британец Стив Грей и американец Гленн Фельдман.
📋 Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II officials:— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 19, 2022
🇵🇷🤵 Referee - Luis Pabon
🇺🇸👨⚖️ Judge - Glenn Feldman
🇬🇧👨⚖️ Judge - Steve Gray
🇺🇦👨⚖️ Judge - Viktor Fesechko
Ранее Александр Усик и Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания, по итогам которой британский боксер перевесил украинца более чем на 10 кг.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.