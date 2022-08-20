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Экс-чемпион мира: Джошуа знает, что в реванше с Усиком на кону стоит его карьера

Бернард Хопкинс высказался о противостоянии украинца и британца.
Сегодня, 12:57
Getty Images
Getty Images
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Экс-чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями про реванш чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам бывшего боксера, ставки для "Эй-Джея" слишком высоки и он это знает, что делает его фаворитом противостояния..

"Мне нравится Энтони Джошуа. Он знает, что это не просто бой, а поединок, в котором на кону стоит его карьера.

Я выберу не отчаявшегося бойца, но парня, которому нечего терять", - сказал Хопкинс.

Напомним, реванш Усик - Джошуа пройдет сегодня, 20 августа, в Джидде. На нашем сайте будет доступна видео и текстовая онлайн-трансляция боя

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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