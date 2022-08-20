Лапин одержал шестую победу на профессиональном ринге в андеркарде реванша Усик - Джошуа

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (6-0, 0 КО) провел поединок в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Соперником украинца выступил словацкий боксер Йозеф Юрко (9-7-1, 6 КО).

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Оппоненты прошли всю дистанцию восьмираундового боя, а непобежденный украинский боец продолжил свою успешную серию и одержал шестую победу на профессиональном ринге, уверенно разобравшись со словаком.

Судьи отдали победу Лапину единогласным решением - трижды по 80-72.

Лапин одержал победу / Источник: Getty Images

Напомним, что вечер бокса проходит в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Главным событием станет реванш между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.