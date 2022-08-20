Усик приехал на бой против Джошуа на арену Super Dome

Украинец готов оспорить свои пояса в поединке с британцем.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) прибыл на бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Джидду (Саудовская Аравия) на арену Super Dome.

Напомним, главный поединок вечера бокса начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Видео трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Кроме того, на сайте ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.