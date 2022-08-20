iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик приехал на бой против Джошуа на арену Super Dome

Украинец готов оспорить свои пояса в поединке с британцем.
Вчера, 21:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) прибыл на бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Джидду (Саудовская Аравия) на арену Super Dome.

Напомним, главный поединок вечера бокса начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Видео трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Кроме того, на сайте ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг
Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг
Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда
Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Бокс01:25
Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг
Бокс01:15
Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг
Бокс01:10
Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда
Бокс01:02
Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя
Европа00:59
Реал без Лунина одолел на выезде Сельту
Бокс00:51
Хргович одолел китайского великана в последнем бою андеркарда Усик - Джошуа
Европа00:33
Фанаты Арсенала - Борнмуту: Вы вылетите в Чемпионшип вместе с МЮ
Бокс00:30
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
Европа00:11
Интер добыл разгромную победу над Специей Коваленко
Вчера, 23:54
Бокс23:54
Каллум Смит одержал победу нокаутом в адеркарде реванша Усик - Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK