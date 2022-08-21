Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг

Украинец встретится с британцем во втором поединке в Саудовской Аравии.

В субботу, 20 августа, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и бывший чемпион Энтони Джошуа проведут реванш.

Второй поединок украинского и британского боксеров состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

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Вашему вниманию видео выхода украинского чемпиона Александра Усика в ринг:

Трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Также на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.