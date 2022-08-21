Хргович - Чжилеи: видео лучших моментов боя

Хорват Филипп Хргович (14-0, 12 КО) одолел китайца Чжана Чжилея (24-0-1, 19 КО) в элиминаторе за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, который состоялся в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Хорватский боксер, несмотря на то что побывал в нокдауне в первом раунде, по ходу поединка выровнял ситуацию и в итоге одержал победу единогласным решением судей со счетом 115-112, 115-112 и 114-113.

Хргович стал обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хргович - Чжилеи:

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

Источник: MEGOGO