Ломаченко отреагировал на победу Усика в реванше с Джошуа

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер победил раздельным решением судей, что позволило ему сохранить пояса (115-113, 113-115, 116-112).

Читай также: "Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о победе соотечественника. По словам Василия, украинец находится на другом уровне по отношению к Джошуа.

"Это много значит, потому что это большая победа для нашей страны. Извините, я не понимаю, как объяснить на английском. Это большая победа. Дальше я хочу увидеть зеленый титул WBC. Неважно, с кем за него будет драться Усик - с Фьюри или другим боксером.

Джошуа немного поменял стратегию, но это ему не помогло, потому что Усик находится на другом уровне. Вернется ли Фьюри? Извините, я не знаю", - сказал Ломаченко в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.