Усик - Джошуа: видео момент объявления победителя

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Боксеры прошли все 12 раундов, а значит победитель определялся решением судей. Двое арбитров отдали преимущество украинцу, а один - британцу.

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Вашему вниманию видео момент объявления победителя реванша Усик - Джошуа:

Отметим, что судьи поставили следующие оценки: (115-113, 113-115, 116-112).

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.