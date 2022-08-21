Усик - Джошуа: видео момент объявления победителя
Эмоциональное напряжение держалось до последней секунды.
В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.
Боксеры прошли все 12 раундов, а значит победитель определялся решением судей. Двое арбитров отдали преимущество украинцу, а один - британцу.
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Вашему вниманию видео момент объявления победителя реванша Усик - Джошуа:
Отметим, что судьи поставили следующие оценки: (115-113, 113-115, 116-112).
На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.