Промоутер Усика: Фьюри, ты должен доказать, что ты король, ведь тебя собирается свергнуть другой король

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер победил британца, а значит путь к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе - открыт.

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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 КО).

"Цыганский король. Если ты король, ты должен доказать, что ты король, потому что тебя собирается свергнуть другой король.

Брат, упорно тренируйся или уходи на пенсию, сейчас", - приводит слова Красюка iD Boxing.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.