Джошуа объяснил свое поведение в ринге после поражения от Усика

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Украинский боксер победил раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112).

После оглашения результатов британец устроил выступление, во время которого подвел итоги боя, однако сделал это довольно агрессивно и эмоционально.

"Я ничего не чувствую, но глубоко в душе я расстроен. Я злился сам на себя. Ни на кого другого, только на себя. Поэтому я подумал, что мне нужно уйти, так как злюсь и могу наделать глупостей. Но, похоже, я осознал, что это спорт и нужно поступать правильно.

Вернувшись в ринг, я говорил от всего сердца. Это было тяжело. Вы видите, что Энтони не аферист. Я всегда стараюсь усердно работать, держать все под контролем, и чтобы моя команда была лучшей. Мы плотим большую цену, но это меня никогда не сломит. Нужно иметь настоящую силу, чтобы это не сломило тебя".

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"Все же в этой броне есть трещина, ведь я проиграл. Думаю, что вы видите, насколько я расстроен. Я боец. Я не обычный человек, хотя и стараюсь держать себя в руках. Когда я говорил свою речь в ринге, просто был в режиме войны", - сказал Джошуа на пресс-конференции.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.