Джошуа расплакался на пресс-конференции после поражения Усику

🗣️ "I'm upset deep down in my heart" 💔💔 What a performance by Anthony Joshua against Oleksandr Usyk 👏 #UsykJoshua2 pic.twitter.com/pYTg3935c2

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...