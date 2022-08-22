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Джошуа назвал причину поражения от Усика

Британец был не полностью готов к реваншу.
Сегодня, 10:45
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Британский супертяжеловес Энтони Джошуа подвел итоги поражения в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории украинцем Александром Усиком.

По словам британца, он потратил много сил в тренировочном лагере, что сказалось на его выступлении в поединке.

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"Это было недостаточно хорошо. Я адаптировался и внес необходимые изменения. В результате чего смог дать Усику более конкурентный бой. Все же этого оказалось недостаточно. Я оставил все в спортзале. Если бы я оставил все в ринге, то выиграл бы бой", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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