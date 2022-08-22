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Джошуа трогательно обратился к Усику после поражения в реванше

Британец поздравил украинца с победой в противостоянии.
Сегодня, 13:30
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Нашему чемпиону удалось победить в реванше раздельным решением судей.

Британский боксер опубликовал пост в Instagram, где извинился перед Усиком и поздравил его с победой.

"Я желаю Александру Усику дальнейших успехов в его стремлении к величию. Ты классный чемпион. Вчера психологически мне пришлось погрузиться в темное место, чтобы сражаться за чемпионские пояса! У меня было два боя - один с Усиком, а второй - с моими эмоциями. И в обоих я проиграл".

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"Я первым признаю, что подвел себя. Я действовал, руководствуясь только страстью и эмоциями. Когда я не контролировал себя, это не было здорово. Я очень сильно люблю этот спорт и с этого момента я буду лучше. Уважение", - написал Джошуа в Instagram.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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