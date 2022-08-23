Холифилд рассказал, чем его поразил Усик в реванше с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

"Джошуа может продолжить боксировать после этого, если захочет. Для этого требуется настрой.

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Усик меня поразил - маленький парень показал большое мужество. Большинство мелких бойцов приспосабливается к тому, что соперники их поджимают, поэтому они работают гораздо усерднее. Они понимают, что им нужно работать упорнее. Как говорил Энтони Джошуа, он привык нокаутировать оппонентов.

Судейская записка в пользу Джошуа? Усик победил. У каждого есть свое мнение. Вы можете считать иначе, но решение было в пользу Усика, и он счастлив. Это было тяжелое сражение для него", - сказал Холифилд в комментарии Behind The Gloves.

По итогам реванша Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.