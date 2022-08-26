Тренер Фьюри: Тайсон легко подерется с Усиком и Джошуа в один и тот же вечер

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о том, что его подопечный легко сможет победить Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам специалиста, Фьюри действительно сможет одолеть украинца и британца в один вечер.

"Тайсон повторил мои слова. Я общался с Фьюри после боя Усик - Джошуа. Одна из тем, которые мы обсуждали, - подраться с ними обоими в один и тот же вечер. Никакого неуважения к бойцам, но это просто мои ощущения. Я чувствую, что Тайсон легко подерется с обоими парнями в один и тот же вечер".

Читай также: "Размажу за четыре раунда": Фьюри дерзко обратился к Усику

"Если Тайсон увидит вызов, то захочет драться, будь то Усик, Джошуа или кто-то другой, кого считают лучшим. Это будет вызов, и Фьюри его захочет. Ему нравятся такие вызовы", - сказал ШугурХилл Стюард в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.