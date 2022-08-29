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Редкач заявил о желании провести бой с Ломаченко

Украинец готов выйти в ринг против соотечественника.
Сегодня, 11:42
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images
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Украинский боксер Иван Редкач заявил, что хочет сразиться с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Редкач в Twitter опубликовал пост, в котором обозначил свои планы на будущее.

"Я буду очень рад вернуться на ринг, завоевать победу и чемпионский титул. Мне нужен бой с Ломой", - написал Редкач на своей странице в Twitter.

Напомним, недавно Редкач сменил весовую категорию, подписавши контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Иван Редкач
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