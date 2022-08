Редкач заявил о желании провести бой с Ломаченко

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что хочет сразиться с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Редкач в Twitter опубликовал пост, в котором обозначил свои планы на будущее.

"Я буду очень рад вернуться на ринг, завоевать победу и чемпионский титул. Мне нужен бой с Ломой", - написал Редкач на своей странице в Twitter.

very happy to be back in the ring and pick up my win and world title, I need a fight with Loma @VasylLomachenko https://t.co/1CKQusb2HE