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Редкач подписал контракт с новой промоутерской компанией

Украинец сменил весовую категорию.
Сегодня, 09:54
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images
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Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заключил контракт с промоутерской компанией Star Boxing Джо Дегуардии.

Организация заявила, что боксер будет выступать в легком дивизионе.

По словам спортсмена, он намерен выиграть чемпионский пояс.

"Я очень рад, что вернусь на ринг. Спасибо всем, кто верит в меня. Мы возвращаемся, ведь имеем незавершенные дела – бой за чемпионский титул", - заявил Редкач.

Напомним, в последних боях Редкач уступил Дэнни Гарсии и Реджису Прогрейсу. Они проходили в рамках первого полусреднего веса.

Ранее сообщалось, что Редкач извинился перед Усиком и дал особое обещание после победы над Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Иван Редкач
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