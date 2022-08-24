Редкач подписал контракт с новой промоутерской компанией
Украинец сменил весовую категорию.
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заключил контракт с промоутерской компанией Star Boxing Джо Дегуардии.
Организация заявила, что боксер будет выступать в легком дивизионе.
По словам спортсмена, он намерен выиграть чемпионский пояс.
"Я очень рад, что вернусь на ринг. Спасибо всем, кто верит в меня. Мы возвращаемся, ведь имеем незавершенные дела – бой за чемпионский титул", - заявил Редкач.
Напомним, в последних боях Редкач уступил Дэнни Гарсии и Реджису Прогрейсу. Они проходили в рамках первого полусреднего веса.
Ранее сообщалось, что Редкач извинился перед Усиком и дал особое обещание после победы над Джошуа.