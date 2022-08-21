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Редкач извинился перед Усиком и дал особое обещание после победы над Джошуа

Украинец решил перестать критиковать чемпиона.
Сегодня, 12:57
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Нашему чемпиону удалось победить и в реванше, что позволило ему сохранить титулы.

Украинский боксер Иван Редкач поделился впечатлениями о победе Усика, оставив тому послание.

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Несмотря на то, что Редкач назвал Усика клоуном за национальной образ на финальной пресс-конференции и поставил 70 тысяч долларов на победу Джошуа, Иван поздравил соотечественника с победой. Более того, Редкач дал обещание, что не будет хейтить больше Усика.

"Поздравляю, Юсик! Был отличный бой! Извини что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка", - написал Иван Редкач на своей странице в Twitter.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа, а также самые яркие фотографии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик Иван Редкач
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