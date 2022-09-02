Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик победил в реванше бывшего чемпионом мира Энтони Джошуа.

35-летний боксер вернулся в Украину после поединка в Саудовской Аравии.

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Уже сегодня, 2 сентября, Усик проведет пресс-конференцию по поводу своей победы над британцем. Начало мероприятия в 11:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Усика:

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.