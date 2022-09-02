Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира.
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик победил в реванше бывшего чемпионом мира Энтони Джошуа.
35-летний боксер вернулся в Украину после поединка в Саудовской Аравии.
Читай также: Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Уже сегодня, 2 сентября, Усик проведет пресс-конференцию по поводу своей победы над британцем. Начало мероприятия в 11:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Усика:
Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.