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Уайт назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком

Британец отметил психологические особенности, которые нужны боксерам.
Сегодня, 10:05
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Британец Диллиан Уайт поделился мнением по поводу поражения Энтони Джошуа в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам Уайта, британец проиграл, ведь не выдержал психологическую нагрузку.

"Джошуа старался изо всех сил, но Усик был лучше. Этот бой не был для него сложным физически, но оказался тяжелым психологически. Он просто пережил много чего в одно мгновение и сломался. Мы все видели, что он проявлял признаки стресса после боя. Джошуа не мог с этим всем справиться".

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"Мало, кто знает, как справиться с поражением. Никто не хочет проигрывать, но жизнь состоит из взлетов и падений. Всем нам приходится с этим иметь дело, но ненужно начинать плакать только потому, что ты проиграл", - приводит слова Уайта Boxing 247.

Ранее сообщалось, что Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик Диллиан Уайт
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