Тренер Джошуа: Я не представляю, что Усик победит Фьюри

Анхель Фернандес, член тренерского штаба Энтони Джошуа, поделился мнением о потенциальном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам специалиста, украинец доставит проблем британцу, однако не сможет победитб.

"Усик доставит Фьюри проблем. Однако я думаю, что Тайсон найдет способ победить. Он слишком большой, высокий и длиннорукий. Лично я не представляю, что Усик победит Фьюри. Но это делает супертяжелый дивизион таким интересным".

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Фернандес заявил о том, что Энтони Джошуа желается провести поединок с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа восстановится, и надеюсь, что мы доберемся до боя с Тайсоном Фьюри. Кто знает, возможно, все закончится третьим поединком с Усиком. Я думаю, нам необходимо подождать, когда команда объявит имена возможных соперников, и у нас состоится очередная встреча. Но это должен быть кто-то из топ-10.

Джошуа все еще предстоит многому научится в зале. Он проведет два-три боя, и мы посмотрим, как сложится поединок Фьюри - Усик. А затем увидим, где мы окажемся в конце следующего года", - сказал Фернандес в интервью talkSPORT.

Ранее Александр Усик сообщил, когда может состояться его бой с Фьюри.