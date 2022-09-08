"Сделал все, что мог": Известный тренер оценил выступление Джошуа в реванше с Усиком

Авторитетный британский тренер Питер Фьюри поделился мнением о победе Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

По словам специалиста, Джошуа показал максимум своих способностей в бою с украинцем.

"Джошуа не сделал ничего того, что должен был делать. Поэтому я и отдавал предпочтение Усику. Я хотел увидеть, что есть у Джошуа. Послушайте, мы все можем сидеть и оглядываться на этот бой. Усик - элитный боец. Джошуа сделал все, что мог, но потерпел неудачу. Ну и что? Он вернется, проведет еще один поединок и станет лучше. Это не конец света".

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"Джошуа нужно по максимуму отдать должное за то, что согласился на эти бои. Это то, что мы все должны делать. Я думаю, что это только вопрос времени, когда титулы объединят в тот или иной способ", - сказал Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри поставил ультиматум Джошуа по поводу потенциального боя.