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Промоутер поддал сомнению проведение боя Фьюри - Джошуа в 2022 году

Британский чемпион хотел выйти в ринг с соотечественником в конце ноября или начале декабря.
Сегодня, 09:48
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images
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Сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум поделился информацией по поводу возможного поединка против Энтони Джошуа.

По словам представителя боксера, он сомневается, что подобный бой можно будет организовать до конца 2022 года.

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"Не думаю, что это произойдет. Если Фьюри и хочет этого, то я поставлю себя на место Эдди Хирна и Джошуа - после двух поражений Усику ты хочешь дать ему вернуться двумя поединками, чтобы возобновить уверенность. Если он вернется поединком против Фьюри, это будет избиение.

Распределение гонораров 60/40 в пользу Фьюри? Довольно честно, нет? Джошуа ведь уже не чемпион. Но опять же, не стоит торопиться. Не верю, что бой Фьюри против Джошуа состоится в этом году", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри поставил ультиматум Энтони Джошуа, предложив провести бой 26 ноября или 3 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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