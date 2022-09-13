Валлин сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO, IBF Александра Усика.

По словам шведа, британскому боксеру нельзя верить, ведь он говорит только то, что чувствует в данный момент.

"Я устал от высказываний Тайсона. Ничего из того, что говорит Фьюри, я не воспринимаю всерьез. Но другие люди воспринимают, поэтому он может продолжать ходить вокруг да около. Мне это не нравится. Я думаю, это выставляет бокс в плохом свете.

Фьюри попросил 500 миллионов долларов за бой с Усиком, а затем вызвал Мануэля Чарра? Нельзя воспринимать любые его слова всерьез. Он может говорить все, что чувствует сейчас. Но я думаю, что Фьюри все же хочет драться с Усиком".

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Валлин считает, что победит в поединке Фьюри, ведь он элитный мастер.

"Сложно поставить против Тайсона из-за его габаритов и боксерских навыков. Усик очень хорош, но победить Фьюри - крайне сложная задача для него. Я бы поставил на победу Фьюри судейским решением", - сказал Валлин в интервью World Boxing News.

Ранее сообщалось, что Гвоздик оценил шансы Усика в потенциальном бою с Фьюри.