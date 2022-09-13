iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Валлин сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри

Шведский боксер отметил характер британского чемпиона.
Сегодня, 10:47
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO, IBF Александра Усика.

По словам шведа, британскому боксеру нельзя верить, ведь он говорит только то, что чувствует в данный момент.

"Я устал от высказываний Тайсона. Ничего из того, что говорит Фьюри, я не воспринимаю всерьез. Но другие люди воспринимают, поэтому он может продолжать ходить вокруг да около. Мне это не нравится. Я думаю, это выставляет бокс в плохом свете.

Фьюри попросил 500 миллионов долларов за бой с Усиком, а затем вызвал Мануэля Чарра? Нельзя воспринимать любые его слова всерьез. Он может говорить все, что чувствует сейчас. Но я думаю, что Фьюри все же хочет драться с Усиком".

Читай также: "У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика

Валлин считает, что победит в поединке Фьюри, ведь он элитный мастер.

"Сложно поставить против Тайсона из-за его габаритов и боксерских навыков. Усик очень хорош, но победить Фьюри - крайне сложная задача для него. Я бы поставил на победу Фьюри судейским решением", - сказал Валлин в интервью World Boxing News.

Ранее сообщалось, что Гвоздик оценил шансы Усика в потенциальном бою с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Отто Валлин
0 0 0

Статьи по теме

Ортис: Ломаченко - отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать Ортис: Ломаченко - отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать
Усик изъявил готовность сыграть в УПЛ Усик изъявил готовность сыграть в УПЛ
Промоутер Ломаченко отреагировал на возвращение Василия в ринг Промоутер Ломаченко отреагировал на возвращение Василия в ринг
В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:38
В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая
Лига Европы12:10
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа11:58
Стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ
Лига Чемпионов11:45
Шахтер - Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа11:34
Стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны
Сборные11:08
Евробаскет-2022: дуэль Германии и Греции, противостояние Испании и Финляндии
Бокс10:47
Валлин сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Фьюри
Европа10:22
Защитник Динамо получил вызов в сборную Польши
Бокс10:00
Ортис: Ломаченко - отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать
Лига Чемпионов09:35
Бавария - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK