Тренер Джошуа: В третьем бою Энтони бы победил Усика

Анхель Фернандес, член тренерского штаба британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, поделился мнением о возможной трилогии своего подопечного и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению специалиста, британец бы победил бы в третьем поединке, если бы он состоялся.

"В третьем бою он бы точно победил Усика. Джошуа начал понимать намного больше. Нам просто нужно сосредоточиться на себе. Джошуа нужно восстановиться, и надеемся, что в конце года мы увидим его бой с Фьюри. Или мы могли бы увидеть еще один бой против Усика, еще один поединок против Энди Руиса. Так что есть много отличных боев для Энтони".

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"Результат боя разочаровывает. Да, у нас были определенные улучшения, но я всегда строг к себе. Мы все желали только победы. В целом мы разочарованы. Вы должны понимать, что если бы бой закончился в девятом раунде, то мы бы победили. В реальности мы были впереди", - приводит слова Фернандеса Boxing Scene.

Напомним, 20 августа Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.