"Подбородок лучше": Атлас оценил шансы Джошуа в бою с Фьюри

Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился мыслями по поводу возможного боя между обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По словам американского специалиста, при всем уважении к Эй Джею фаворитом поединка будет действующий чемпион.

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"Думаю, Фьюри сможет его остановить. Мне нравится Джошуа, он хороший боец, у него талант, у него было отличное возвращение. Мне все это нравится. И я не собираюсь говорить, что у него хрустальный подбородок. Но я хочу сказать, что у Фьюри подбородок лучше.

Я хочу сказать, что Джошуа побывал в темных местах, когда его остановил Руис. Теперь он нашел свет, осветил комнату и вернулся в освещенное место. Когда я говорю о свете, я имею ввиду уверенность, веру, силу духа и стойкость. Впрочем, в бою с Фьюри у него все это может снова исчезнуть", - приводит слова Атласа Planet Sport.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри поставил ультиматум Энтони Джошуа, предложив провести бой 26 ноября или 3 декабря.